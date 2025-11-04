مصر تستعد لصمت انتخابى الخميس المقبل.. و100 ألف جنيه للمخالف

مع اقتراب انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، يبدأ العد التنازلي لفترة الصمت الانتخابي التي تنطلق الخميس القادم الموافق 6 نوفمبر، بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة للدعاية الانتخابية للمرشحين بنظامى الفردي والقائمة، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك يومي 7 و8 نوفمبر للمصريين داخل مقار البعثات الدبلوماسية، فيما يدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم يومي 10 و11 نوفمبر للمصريين بالداخل.

وفي هذا السياق، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على ضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة (24) على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.

وبحسب المادة ذاتها، تُحدد فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على موعد الاقتراع، مع حظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.

اليوم السابع