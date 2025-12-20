والي الجزيرة يتفقد العمليات الفلاحية لمحصول القطن بمشروع الرهد وترتيبات الحصاد

تفقد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، العمليات الفلاحية بمشروع الرهد الزراعي، ووقف على سير نمو محصول القطن والترتيبات الجارية للحصاد.

وأكد الوالي خلال جولة ميدانية بالمشروع الجمعة، أن الولاية مؤهلة لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين الغذاء لكل السودان، مشيرًا إلى ان وزارة الزراعة والري أعلنت التزامها بصيانة وتأهيل قنوات الري، داعياً للاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات والمحاصيل الزراعية والاهتمام بالصناعات التحويلية.

وقال المزارع مصطفى أحمد الفكي إن جهود ودعم الوالي بتوفير الجازولين لصيانة كسورات القنوات أسهمت في إنجاح الموسم الزراعي، مبينا ان هناك مؤشرات وبشريات بإنتاجية عالية في محصولي القطن وزهرة الشمس .