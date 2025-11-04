شاهد بالفيديو.. رد قوي من نساء الشمالية على ضابطة الدعم السريع “شيراز”: (تعالي كان تقدري ودايرنك حية عشان نعلقك في الشجرة وثأر أهل الفاشر بنجيبوا نحنا النساء قبل الرجال)

أثارت ضابطة الدعم السريع “شيراز”, غضب الشارع السوداني, بتصريحاتها التي أطلقتها وحرضت فيها الجنود من مناطق سيطرتهم بدارفور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “شيراز”, كانت قد طالبت جنود مليشيا الدعم السريع, بالتوجه للولاية الشمالية, قائلة: (أمشوا الشمالية عشان بناتهم وعشان تنظفوا ليهم سلالتهم دي).

وفي أول ردة فعل على تصريحات ضابطة الدعم السريع, فقد أظهر مقطع فيديو خروج نساء الولاية الشمالية في مسيرات غضب على التصريحات المستفزة التي أطلقتها “شيراز”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد توعدت المتحدثة باسم “مهيرات” الشمالية, ضابطة الدعم السريع, بأخذ ثأر شهداء مدينة الفاشر.

وقالت في حديثها رداً على تصريحات “شيراز”: (تعالي كان تقدري ودايرنك حية عشان نعلقك في الشجرة وثأر أهل الفاشر بنجيبوا نحنا النساء قبل الرجال).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين