الخرطوم تعيد الانضباط للأسواق ومزاولة العمل الطوعي بعد استئناف عمل الشرطة

وجّه اجتماع حكومة محلية الخرطوم اليوم بإلزام جميع المنظمات الطوعية العاملة في نطاق المحلية بعدم مزاولة أي نشاط إلا بعد الحصول على موافقة مفوضية العون الإنساني وسلطات المحلية، لضمان انضباط العمل الطوعي وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

وكشف الاجتماع عن استئناف جميع أقسام الشرطة بالمحلية لعملها الكامل، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار تزامنًا مع عودة المواطنين إلى مناطقهم.

كما وجّه الاجتماع مديري الوحدات الإدارية ولجان أمن الوحدات بعقد اجتماعات أسبوعية ورفع تقارير دورية للجنة أمن المحلية بالرئاسة، لاتخاذ التدابير اللازمة بشكل مستمر.

وشددت التوجيهات على وضع خطة عاجلة لإعادة تنظيم الأسواق وإزالة المظاهر السالبة والمخالفات، مع تكليف الإدارات المعنية بمعالجة الملاحظات في نطاق اختصاصها خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.

وفي جانب آخر، دعا الاجتماع إلى تفعيل الإيرادات بالمحلية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق الموازنة المعتمدة للطوارئ.

وأشاد الاجتماع في ختام مداولاته بأداء العاملين بالمحلية خلال الفترة الماضية، رغم التحديات التي واجهت العمل عقب تحرير الخرطوم من مليشيا الدعم السريع المتمردة.

سونا