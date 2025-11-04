والي الشمالية يؤكد جاهزية الولاية للتصدي لأي عدوان على الولاية

أكد والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم جاهزية الولاية للتصدي لأي عدوان محتمل، مشيداً بمواقف مواطني الشمالية الداعمة والمساندة للقوات المسلحة.

وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب عودته من زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة، استغرقت عدة أيام، أنه شارك والوفد المرافق له في الورشة التحضيرية لملتقى رجال الأعمال المصري السوداني لإعادة الإعمار والبناء، مشيراً إلى أن الورشة ناقشت ورقتي عمل، تناولت الأولى الآليات المقترحة لإعادة الإعمار والبناء، بينما ركزت الثانية على سبل الربط اللوجستي بين السودان ومصر.

وأضاف الفريق عبد الرحمن أنه أجرى خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع كبار المستثمرين المصريين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار بالولاية الشمالية في مجالات متعددة تشمل الزراعة، والتعدين، والطاقة، والنقل النهري.

وفي سياق متصل، أوضح والي الشمالية أن الزيارة حققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بتوفير سماد الداب لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي، مؤكداً حرص حكومة الولاية على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.