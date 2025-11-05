شعب السودان الإسطنبولي

في لقاء تلفزيوني بقناة الجزيرة مباشر جمعني مع الأستاذ عثمان ميرغني ، لم أسمع إتهامه لي ومن خلفي آخرون بوجود شعبين سودانيين أحدهما في إسطنبول ،( وهو الذي يرفض السلام ) وذلك في ثنايا رده علي ما أوردته من نفي لمزاعمه بقرب التوقيع على هدنة بين الجيش ومليشيات الدعم السريع ، حالت شبكة الإنترنت دون أن أسمع ما قاله ، ودون أن أتمكن من الرد عليه بعد أن نقل لي المذيع أحمد طه مقالته وذلك لضيق الوقت …

لم أكن أتوقع أن ينحدر الأستاذ عثمان ميرغني بكل تجربته الطويلة في الصحافة السودانية لخطاب العوام الذين يطلقون الإتهامات التي لا تقوي علي ساقين ، ويعمدون للضرب علي أجساد الخصوم حين يعجزهم المنطق وتغلبهم الموضوعية ، وكنت موقنا بأن الأستاذ ميرغني يعلم تمام العلم أن الحرب التي شردت الملايين من أبناء السودان بين نازح ولاجئ لم تترك شبهة لإتهام الآخرين بالهروب أو معايرتهم بالإقامة في عاصمة من العواصم ، ولا أظن أن الأستاذ عثمان نفسه كان يتحدث من الخليلة أو أمدرمان وحلفاية الملوك حيث محل إقامته ( بارك الله له فيه وزاده من فضله ) ..

وعلي كل فإن شعب السودان اليوم حيث ما كان ورحل وحل يحمل هم بلده ليلا ونهارا ، ويحلم بالعودة للخرطوم ومدن السودان المختلفة دون تأخير ، ولا أظن أن هناك سودانيا واحدا يعيش ترفا في غربته ، ويتمتع بالمنافي حتي ولو كان محلها طيبا وهواؤها منعشا ..

ولكن الخلص من أبناء الوطن يقفون موقفا موحدا في الداخل والخارج يرفضون عودة الأمور إلي ما كانت عليه قبل الحرب بهدنة هشة تمكن للمليشيا مرة أخرى وتساعدها علي تنفيذ مشروعها الذي أفشلته دماء عزيزة وتضحيات جسام ، السودانيون المرتبطون ببلادهم يرفضون تسوية تفرض عليهم من الخارج فتكافئ المعتدي وتسامحه علي جرائمه فتسقط حق القصاص لآلاف الشهداء والجرحى في الجزيرة وسنار والخرطوم وكردفان ودارفور .

السودانيون مع وقف الحرب وإستعادة الإستقرار ولكنهم يريدون سلاما بعزة وكرامة لا تنكسر للمعتدين أو تسلم البلاد لبيادق الخارج وعملائه ، وصحيح أن المعاناة إستطالت والأثمان غالية ولكن يسأل عن ذلك من قتل السودانيين وهجرهم من مدنهم واحتل منازلهم وفرض عليهم حربا مدمرة من أجل النفوذ وخدمة الأجندات الخارجية ، أما عن الهدنة فالسؤال يبقي قائما لماذا لم تنفذ المليشيا إعلان جدة ، ولماذا إستثمرت كل بادرة لوقف إطلاق النار لإعادة التحشيد والتسليح وإحتلال مناطق جديدة ..

نعم السودانيون ضد الحرب ولكن المنطق المعوج دائما ما يجعل المعتدي هو رجل السلام والمدافع عن عرضه ومنزله وبلاده هو الرافض للسلام ، ولو أن الأستاذ عثمان أوصل لجهات الإختصاص في الدولة نتائج إجتماعه مع حميدتي قبل الحرب بساعات ربما جنبنا كثيرا من هذه الويلات والمآسي ..

عثمان أخوي الكلام دا ما بشبهك ..

د. ياسر يوسف