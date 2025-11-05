سياسية

ياسر العطا: قريباً “سيهربون” من كردفان ودارفور كما هربوا من الخرطوم وسنار

2025/11/05
العطا
الفريق أول ياسر العطا

في أول ردٍّ على تهديد الدعم السريع باجتياح الأبيِّض.. ياسر العطا:
قريباً “سيهربون” من كردفان ودارفور كما هربوا من الخرطوم وسنار

