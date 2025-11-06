مدرب ليڤربول بعد الفوز على ريال مدريد: الأداء كان رائعا لأننا لعبنا أمام فريق “مذهل”

أثنى آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على أداء فريقه الاستثنائي أمام فريق ريال مدريد “المذهل” وذلك بعد الفوز بهدف نظيف سجله أليكسيس ماك أليتسر من ضربة رأس، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت الإحصائيات سيطرة ليڤربول، حيث اضطر تيبو كورتوا، حارس المرمى الذي حطم آمالهم في نهائي 2022، إلى التصدي لتسع تسديدات من أصل 17 محاولة على المرمى.

وعاد ليفربول إلى طريق الانتصارات، بعدما تلقى 6 هزائم في 7 مباريات، وحقق انتصاره الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي.

وقال سلوت: “كان الأداء رائعا، لأننا لعبنا أمام فريق مذهل يمر بفترة رائعة من حيث الأداء، خسر مرة واحدة، وفاز بكل مبارياته الأخرى”.

وأضاف: “إذا استطعت الفوز عليهم وفي نفس الوقت تقديم الأداء الذي قدمناه، فهذا أمر إيجابي للغاية”.

وأكمل: “مررنا بفترة سيئة جدا من حيث النتائج، ولا يوجد أي عذر في العالم يمكن أن يفسر خسارتنا لعدد كبير من المباريات، لكن كان علينا لعب العديد من المباريات في فترة زمنية قصيرة”.

وأوضح قائلا : قلت للاعبين إن الشيء الوحيد الذي لا أريده هو التمركز في وسط الملعب، لأن الثنائي فينيسيوس ومبابي يمتلكان انطلاقات عميقة، وتوقيتًا مذهلًا، وسرعة هائلة. لذلك إمّا أن نضغط عاليًا جدًا، أو نتراجع في كتلة دفاعية منخفضة. لا تمنحهم المساحات أبدًا، وإن حدث ذلك في لحظات قليلة، فعليك إغلاقها فورًا.

وأكمل : كان كونور برادلي مميزًا للغاية. مواجهة فينيسيوس مرارًا في مواقف واحد ضد واحد ليست مهمة يستطيع أي لاعب القيام بها. لقد قدّم أداءً استثنائيًا .

