إدارة الشرطة الأمنية ولاية القضارف تدفع بقافلة الإسناد والموازرة لدائرة القوات الخاصة بالإدارة العامة للشرطة الأمنية

سيرت إدارة الشرطة الامنية بولاية القضارف قافلة إسناد وموازرة لدائرة القوات الخاصة بالإدارة العامة للشرطة الأمنية تحت رعاية اللواء شرطة/ محمود سليمان مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية وإشراف اللواء شرطة/ الطيب التجاني سيف النصر مدير شرطة ولاية القضارف وتأتي هذه الخطوة في إطار تقديم الدعم والإسناد من شرطة ولاية القضارف عبر إدارة الشرطة الأمنية للقوات العاملة في تأمين المواقع الإستراتيجية والحيوية والمداخل والمخارج بالإضافة لجميع الجسور بولاية الخرطوم كذلك تأتي هذه المشاركة في إطار إسناد وتعزيز جهود العملية الأمنية وتحقيق الأمن والإستقرار وبسط الطمأنينة للمواطنين ودعم جهود تطبيع الحياة المدنية عبر تقديم جميع المعينات اللازمة للقوات الخاصة لكي تضطلع بمهامها الأمنية والتأمينية علي الوجه الأكمل

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن القافلة تحتوي علي عدد من المواد الغذائية والتموينية المهمة التي تعمل علي تحقيق الإستقرار وتواجد القوات في مواقعهم التامينية طوال اليوم .

المكتب الصحفي للشرطة