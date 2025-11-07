تدشين جهاز التصوير المقطعي لشبكية العين بمستشفى الوالدين للعيون بأم درمان

شهد مستشفى الوالدين التخصصي للعيون بأم درمان، الاربعاء، تدشين جهاز التصوير المقطعي لشبكية العين (OCT) .

وذلك بحضور د. فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم والوزير المكلف، ود. عبدالحكيم حسن نقد المدير الفني للوزارة ، ود. أحمد البشير مدير الإدارة العامة للطب العلاجى، والدكتور صفوت البدرى المدير العام لمستشفى الوالدين للعيون إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والعاملين بالمستشفى.

وعبرد. فتح الرحمن محمد الأمين في كلمته خلال حفل التدشين عن سعادته بإدخال الجهاز الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في تشخيص أمراض الشبكية، مشيداً بجهود اللجنة العليا لتهيئة العودة لولاية الخرطوم في توفير المعدات الطبية الحديثة، ومثمناً دعم المجلس السيادي ووالي الخرطوم ووزير الصحة والمنظمات الصحية المختلفة لتطوير الخدمات الصحية بالولاية.

وقال الأمين ان مستشفى الوالدين يعد من المستشفيات التخصصية المهمة التي تلبي حاجة مواطني الولاية في مجال طب العيون، واضاف “نؤكد على الاستخدام الرشيد للمعدات الطبية لتجويد الخدمة خاصة في ظل التردد العالي على المستشفى” .

من جانبه، أوضح د. أحمد البشير أن إدخال جهاز الـ(OCT) يأتي في إطار خطة تطوير الخدمات بمستشفى الوالدين، الذي يعمل حالياً عبر ست عيادات اختصاصيين وأربع عيادات بصريات، ويستقبل ما يزيد عن أربعة آلاف مراجع شهرياً في زيادة ملحوظة عن الفترات السابقة.

وأضاف أن المستشفى يستعد للاحتفال بـ اليوم العالمي للبصر في 13 نوفمبر الجاري، حيث سيتم تنفيذ كشف نظر مجاني لأكثر من ألف شخص وإجراء 100 عملية جراحية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جانبه اكد د. صفوت البدري مدير عام مستشفى الوالدين للعيون أن الجهاز الجديد يمثل إضافة نوعية في مجال تشخيص أمراض الشبكية، خصوصاً تلك المرتبطة بمرضى السكري، مبيناً أنه لا يمكن لأي مستشفى عيون حديث الاستغناء عن هذه التقنية .