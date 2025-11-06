ولاية الخرطوم.. التحصيل أولاً وحماية المواطن مؤجلة …!

خلال جولة في أسواق العاصمة لفت انتباهي أمر غريب ومؤسف في آن واحد :

ولاية الخرطوم تهتم بالتحصيل أكثر من اهتمامها بحماية المواطنين.

فكل موظف تحصيل تصاحبه مجموعة مسلحة لحمايته أثناء جمع الرسوم من الأسواق، رسوم دخول وخروج تدفع باسم المحليات، لكن ما إن يغادروا حتى يظهر المتفلتون لينهبوا السوق بلا رقيب.

أما رجال المرور فمنتشرون بكثافة في الشوارع، هدفهم الأساس ليس التنظيم بل قطع المخالفات وجباية الأموال من المواطنين.

الواضح أن الحكومة تركز على تحصيل المال من المواطن أكثر من حمايته. والسؤال المنطقي:

لماذا لا يستعان بفائض رجال المرور لتأمين الأسواق بدلًا من مضاعفة الحمل المالي على الناس … ؟

Basher Yagoub