أكثر من مليون مستنفر في السودان: العمق الشعبي يدعم القدرات العسكرية

أكثر من مليون مستنفر : العمق الشعبي يدعم القدرات العسكرية

• الجيش اليوم أقوى من أي وقت مضى، رغم فقدان الفاشر وبارا، فمن حيث العنصر البشري والاستعواض، استطاع الحفاظ على توازنه وتعويض خسائره بسرعة، بعكس الميليشيا التي استهلكت قوتها وفقدت صلابتها، واضطرت للاستعانة بمرتزقة من دول الجوار بل وحتى من كولومبيا.

• الجيش يتمتع بميزة إضافية إلى جانب قوته الصلبة، وهي امتلاكه لقوة مساندة ضخمة، إذ توجد في بعض الولايات أكثر من مليون مستنفر جاهزين للدفاع عن الوطن لم يتم استدعاءهم بعد .

• الشعب السوداني لم يتوان لحظة في الدعم والمساندة، ويبقى المطلوب من القيادة الآن التركيز على تطوير نوعية السلاح والعتاد ليواكب متطلبات المعركة القادمة.

نصر من الله وفتح قريب

Basher Yagoub