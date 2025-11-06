شاهد بالفيديو.. “بقال” يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش “….”)

واصل الصحفي والقيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, كشف أسرار المليشيا بالحديث عن الساعات الأخيرة معهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “بقال”, كان قد فاجأ الجميع بإعلانه الإنسلاخ عن الدعم السريع, والعودة لصوابه عبر دعم القوات المسلحة.

ووفقاً لبث مباشر, قام ببثه عبر حسابه على تطبيق “تيك توك”, فقد أكد القيادي السابق بالمليشيا, أن تصريحات قيادات الدعم السريع, بالإنسحاب من أم درمان, كاذبة.

وذكر بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أنهم تفاجأوا بعشرات العربات القتالية التابعة للجيش والقوات المساندة له تقتحم منطقة صالحة جنوبي أم درمان.

وأكد أنهم بعد مشاهدتهم تقدم الجيش استشعروا بالخطر ما جعلهم يفرون هاربين نحو جبرة الجيش, وقال: (المليشيا لم تنسحب بل أطلقوا ساقيهم للريح مخلفين خلفهم الغبار).

وكشف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, عن أكثر القوات المساندة للجيش التي ترعب “الدعامة”, مؤكداً أن كتائب البراء الذين يضعون الشريط على رؤوسهم هم أكثر ما يرعب أفراد المليشيا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين