ماذا قال البرهان لدى إجتماعه مع القيادة الجوالة؟

2025/11/07
أبرز ما ورد في حديث السيد رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لدى إجتماعه مع القيادة الجوالة يوم ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥م
▪︎ التحية للقوات المقاتلة في كل بقعة من بلادنا والتحية للشعب السوداني والرحمة والقبول للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والعودة الكريمة للمفقودين .
▪︎ نؤكد أنٌ حرب الكرامة معركة الشعب السوداني و نثق في أنّ هذا الشعب لن يهزم وقريباً سينتصر على هذه المليشيا وعلى داعميها من دول البغي والاستكبار .
▪︎ سنثأر لشهدائنا ولكل الذين نكّلت بهم المليشيا المملوكة لأسرة دقلو في الفاشر والجنينة والجزيرة وفي كل بقعةٍ دنّستها.
إعلام القوات المسلحة

