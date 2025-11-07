ماذا قال البرهان لدى إجتماعه مع القيادة الجوالة؟

أبرز ما ورد في حديث السيد رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لدى إجتماعه مع القيادة الجوالة يوم ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥م

▪︎ التحية للقوات المقاتلة في كل بقعة من بلادنا والتحية للشعب السوداني والرحمة والقبول للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والعودة الكريمة للمفقودين .

▪︎ نؤكد أنٌ حرب الكرامة معركة الشعب السوداني و نثق في أنّ هذا الشعب لن يهزم وقريباً سينتصر على هذه المليشيا وعلى داعميها من دول البغي والاستكبار .

▪︎ سنثأر لشهدائنا ولكل الذين نكّلت بهم المليشيا المملوكة لأسرة دقلو في الفاشر والجنينة والجزيرة وفي كل بقعةٍ دنّستها.

إعلام القوات المسلحة