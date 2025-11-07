طلاب الكلاكلة القلعة ينظمون وقفة تضامنية مع أهل الفاشر ضد انتهاكات المليشيا المتمردة

نفذت مدارس الكلاكلة القلعة وقفة تضامنية مع اهل الفاشر ضد انتهاكات مليشيا اسرة دقلو الارهابية ضد المواطنيين العزل والتي ينظمها تجمع شباب الكلاكلة القلعة .

واكد ممثل المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الاستاذ عباس محفوظي لدى مخاطبته الخميس الوقفه التضامنية بميدان الكلاكلة القلعة بحضور رئيس لجنة الإسناد المدني باللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية جبل أولياء الاستاذ عبد الباقي موسي.

اكد رفضه لانتهاكات مليشيا ال دقلو الارهابية ضد المواطنيين بالفاشر داعيا الشباب للدخول في معسكرات التدريب التي انتظمت محلية جبل اولياء للدفاع عن الوطن ودحر التمرد وحيا وقفة المدارس بالقلعة ودعمهم للقضايا الوطنية من اجل مستقبل افضل للبلاد .