شرطة ولاية البحر الاحمر تنفذ عدد من الحملات الأمنية المشتركة وتضبط 131متهما

إنفاذاً لموجهات وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بشأن بسط الأمن في كافة الولايات من خلال تفعيل آليات العمل المنعي والحملات المشتركة المستمرة وإنتشار الشرطة بالأرتكازات نفذت شرطة ولاية البحر باشراف ومتابعة اللواء شرطة / دفع الله طه مدير شرطة الولاية ومقرر لجنة الامن 200 حملة أمنية مشتركة خلال العام الجاري بمحليات بورتسودان هيا وسنكات الى جانب الحملات بأسواق ومناطق التعدين

أسفرت هذه الحملات عن توقيف 131 متهما وحجزت أعداد كبيرة من الدراجات النارية المخالفة للقانون بالإضافة لضبطيات المخدرات بمختلف أنواعها والمواد غير القانونية المستخدمة في عمليات التعدين العشوائي وضبطت إبل مهربة الى خارج البلاد وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

وبحسب متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* فإن نتائج الحملات وضبطياتها المتنوعة تعزى الى التنسيق المحكم بين الأجهزة الأمنية والعدلية بالولاية حيث تم إنشاء محكمة خاصة بالطوارئ بمكاتب الشرطة بديم عرب فصلت حتى الان في عدد 121 بلاغا

الحملات مستمرة بصورة يومية للقضاء علي الجرائم والظواهر السالبة وتناشد الشرطة المواطنين بضرورة التبليغ الفوري عن اي ظاهرة سالبة أو جريمة حتي تتمكن الشرطة من إعمال سلطاتها في كشف الجريمة وتوقيف المجرمين و سرعة التبليغ تساهم في تأمينك وسلامة الآخرين.

المكتب الصحفي للشرطة