حكومة الأمل تؤكد أهمية تنفيذ برامج التحول الرقمي بمؤسسات الدولة

أكدت وزيرة شؤون مجلس الوزراء، د. لمياء عبد الغفار، على الدور المحوري الذي تضطلع به مراكز المعلومات بالوزارات الاتحادية في تنسيق وتنظيم تداول المعلومات داخل مؤسسات الجهاز التنفيذي، مشيرة إلى أهمية تحقيق الربط الشبكي بين الوزارات لضبط تبادل المعلومات بما يسهم في رفع كفاءة وفاعلية تنفيذ القرارات الحكومية.

جاء ذلك لدى ترؤسها الخميس بمجلس الوزراء الاجتماع التنسيقي لمسؤولي مراكز المعلومات بالوزارات الاتحادية، والذي شارك فيه مديرو مراكز المعلومات بمختلف الوزارات.

وناقش الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بتداول وتبادل المعلومات، بما يسهم في تقوية منظومة الربط الإلكتروني بين مؤسسات الدولة، ويُمكّن من متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات الحكومية بفاعلية أكبر.