أثار الفوز الكاسح لزهران ممداني بمنصب عمدة المدينة الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية ضجة هائلة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأنحاء العالم لأنه جمع ثلاث صفات تنبيك عن تغيير عقل الأجيال الجديدة في أكبر المدن الأمريكية فهو أولا مسلم وثانيا مؤيد لفلسطين ورغم أن إسلامه ليس على طراز إسلام الجماعات التي تحذر منها النخبة الأمريكية إلا أنه رجل مرتبط بثقافته الاسلامية ومفاخر بها ثالثا هو إشتراكي تحرري النزعة شأنه شأن والده البرفيسور محمود ممداني له كتابات تجاوزت الإطار الأكاديمي لساحة الإهتمام العام

ومحمود ممداني (ولد في 23 أبريل 1946) هو أكاديمي أوغندي من أصول هندية مسلمة وهو أستاذ جامعي و مؤلف ومعلق سياسي. وهو أستاذ علم الإنسان والعلوم السياسية والدراسات الأفريقية في جامعة كولومبيا، كما يعمل مستشارًا في جامعة .كمبالا الدولية في أوغندا.

وهو معروف بأعماله في مجالات السياسة والعلاقات الدولية. من بين كتبه الشهيرة:

1. “The Politics of Naming: Genocide, Civil War, Insurgency” – يناقش فيه مفاهيم الإبادة الجماعية والحرب الأهلية.

2. “Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism” – يتناول فيه تأثير الاستعمار على المجتمعات الأفريقية.

3. “Saviors and Other Stories”** – مجموعة من القصص التي تعكس القضايا الاجتماعية والسياسية.

وكتابه الأخير

Saviors and Other Stories هو مجموعة قصصية لمحمود ممداني، تتناول مواضيع متنوعة تتعلق بالهويات، والسياسة، والعدالة الاجتماعية. في هذه المجموعة، يستكشف ممداني تجارب شخصيات مختلفة في سياقات متعددة، مما يتيح للقارئ فهم أعمق للتحديات التي تواجهها المجتمعات، خاصة في أفريقيا.

القصص تعكس تعقيدات الحياة اليومية وتطرح تساؤلات حول الأمل، والنجاة، والبحث عن الهوية في عالم متغير. أسلوبه الأدبي يجمع بين السرد الواقعي والخيال، مما يجعل من هذه القصص تجربة غنية للقاريء الأفريقي.

تطرق ممداني للسودان بتوسع في كتابه “Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism.في هذا الكتاب، يناقش تأثير الاستعمار على المجتمعات الأفريقية، بما في ذلك السودان، ويستعرض كيفية تشكل الهويات السياسية والاجتماعية نتيجة لذلك.

يتناول ممداني القضايا المتعلقة بالسلطة، والتمثيل، والعلاقات بين المواطنين والسلطات، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه البلدان الأفريقية في سياق تاريخها الاستعماري.

في كتابه Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism, يتناول محمود ممداني عدة قضايا رئيسية تتعلق بالسودان، منها:

1. الاستعمار وتأثير: يسلط الضوء على كيفية تأثير الاستعمار البريطاني على السودان، وكيف شكل الهياكل الاجتماعية والسياسية التي لا تزال تؤثر على البلاد.

2. الهوية والانتماء: يناقش ممداني كيفية تشكل الهويات في السودان نتيجة للتاريخ الاستعماري، وكيف أن هذه الهويات قد تساهم في النزاعات الداخلية.

3 العلاقة بين المواطن والدولة: يستعرض التوترات بين المواطنين والسلطات، وكيف أن هذه الديناميكيات قد تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.

4. الاستجابة للسياسات الاستعمارية: يدرس كيفية استجابة المجتمعات السودانية للسياسات الاستعمارية، وكيف نشأت الحركات السياسية والاجتماعية استجابة لهذه السياسات.

يقدم ممداني تحليلًا عميقًا يعكس التعقيدات التاريخية والاجتماعية في السودان، مما يساعد القارئ على فهم التحديات الحالية التي تواجه البلادحسب ما يراه بروفسور محمود محمداني.

وقد زارنا الدكتور ممداني في مقر بعثة السودان في نيويورك في العام 2010

وقدم نسخة من كتابه هدية للنائب الأول علي عثمان محمد طه وأنخرط معنا في نقاش ذكي حول إتفاقية السلام الشامل ومستقبل السودان..ذكرت ما ذكرت للتعريف بالدكتور ممداني فربما أفاد ذلك تعريفا بالبيئة الثقافية التي نشأ فيها زهران عمدة نيو يورك الجديد الذي شغلت أخباره العالم وكان من أسوأ الأخبار التي أزعجت الكيان مؤخرا.

