الفيفا يوقف إدارياً إماراتياً 16 مباراة ولاعب قطر مباراتين بأحداث مواجهة المونديال

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف مطر الصهباني، عضو الجهاز الإداري في منتخب الإمارات، 16 مباراة، وتغريمه 10 آلاف فرنك سويسري، وإيقاف لاعب المنتخب القطري طارق سلمان، مباراتين رسميتين، مع فرض غرامة مالية عليه بقيمة 5 آلاف فرنك سويسري، استناداً إلى المادتين 14 و14.1 من لوائح الانضباط التابعة لفيفا.

وجاءت الصهباني وسلمان على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة قطر والإمارات في الملحق الآسيوي، والتي انتهت لمصلحة العنابي (2-1)، ليصعد العنابي مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 2026.

فيما سيخوض منتخب الإمارات مواجهتين ذهاباً وإياباً أمام المنتخب العراقي يومي 13 و18 نوفمبر الجاري، على البطاقة المؤهلة للملحق العالمي المؤهل بدوره للمونديال المقبل.

كما قررت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية قدرها 11500 فرنك سويسري على الاتحاد السعودي للكرة، لمخالفته المادتين 17 و17.5 الخاصتين بالنظام والأمن في المباريات، وتحديداً بسبب إشعال الألعاب النارية أو مواد أخرى خلال مباراته أمام العراق التي انتهت بالتعادل السلبي وشهدت تأهل الأخضر إلى المونديال.

وتمنح لوائح الاتحاد الدولي للكرة (فيفا) المعاقبين الحق في الطعن أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي مع طلب إيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن، حيث يحق للأطراف الموقع عليها العقوبة التقدم بالاستئناف وفق الإجراءات القانونية المتبعة لدى الاتحاد الدولي خلال 21 يوماً من تلقي الإخطار الرسمي بالقرار مع حيثياته وأسبابه، مع الحق في رفع القضية إلى المحكمة الرياضية (كاس)، ⁠إذا لم يُقبل الاستئناف أو تم رفضه.

الشرق القطرية