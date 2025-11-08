الحكم بحبس فنانة كويتية شهيرة بسبب قضية أمن دولة

‏أمرت النيابة العامة في الكويت، بحبس فنانة شهيرة 21 يومًا وإحالتها إلى السجن المركزي، على ذمة قضية أمن دولة.

يأتي قرار النيابة العامة يوم الاربعاء على خلفية تسجيل صوتي منتشر للفنانة تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أوردته «القبس» الكويتية.

الممثلة المعروفة (والتي تُعتبر إحدى نجمات الفن بالكويت) موجودة في سجن النساء المركزي وهي قيد التحقيق حاليًا بسبب التسجيل الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الممثلة الشهيرة اتهمت بتسريب مكالمة صوتية قديمة نُسبت إليها وتضمّنت – بحسب ما ورد – عبارات وُصفت بأنها مسيئة لدولة الكويت، الخبر الذي انتشر بسرعة لافتة مساء الثلاثاء.

ترجع جذور القضية إلى مكالمة صوتية قديمة مسرّبة للفنانة (إ.ال.) تعود إلى عام 2021، كانت قد انتشرت آنذاك على نطاق محدود، قيل إنها تتضمن انتقادات حادة لبعض الشخصيات العامة في الكويت، وتلميحات مسيئة للدولة ومؤسساتها، ورغم أن التسجيل لم يُؤكد رسميًا وقتها إن كان يعود لها بالفعل، فإن السوشيال ميديا تناقلته على نطاق واسع، ما دفع الفنانة إلى التزام الصمت وعدم التعليق عليه.

لكن أعيد فتح الملف مؤخراً، بعد تداول التسجيل مجددًا على نطاق واسع داخل الكويت، مرفقًا بمقاطع جديدة تشير إلى أن الجهات الأمنية أعادت التحقيق في الواقعة بعد ورود بلاغات رسمية تتهم صاحبة التسجيل بالإساءة للكويت.

المصري اليوم