القوات النظامية المشتركة للجنة أمن ولاية البحرالأحمر تشن حملة مسائية إستهدفت الظواهر السالبة والنشاط الاجرامي بإختصاص كورنيش السي لاند

تنفيذاً لموجهات لجنة أمن الولاية بمحاربة الظواهر السالبة والنشاط الاجرامي وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون شنت القوات النظامية المشتركة حملة بمشاركة ( قوة الميدان بالخلية الأمنية _ المباحث الجنائية _إدارة مكافحة المخدرات _ وحدة أمن بورتسودان بالمخابرات العامة) بقيادة الضباط الميدانيين للقوات المشاركة.

بإشراف اللواء شرطة/دفع الله طه أحمد مدير شرطة الولاية

ومتابعة مباشرة من الفريق ركن/مصطفي محمد نور والي ولاية البحر الأحمر رئيس لجنة أمن الولاية وأعضاء لجنة الأمن

حيث نفذت القوة طوق أمني باغلاق مداخل ومخارج السي لاند وعمل إرتكازات ثابتة وقوة متحركة راجلة وراكبة.

حيث إستهدفت الحملة المركبات بدون لوحات والتظليل ومرتادي كورنيش السي لاند لاغراض غير أخلاقية

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 15 دراجة نارية بدون لوحات وعدد 4 متهمين مخالفين للأمر الولائي تم تسليمهم قسم شرطة ديم العرب كما تم القبض علي عدد 2 متهم بحوزتهم مخدرات تم إتخاذ إجراءات بلاغات تحت المادة 20/أ من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية في مواجهتهم وتسليمهم لإدارة مكافحة المخدرات.

كما تم إزالة تظليل عدد 90مركبة وتفتيشها وإزالة تظليل وستائر عدد من الركشات . وإزالة عدد من المخالفات والظواهر السالبة بمنطقة كورنيش السي لاند. وعملت القوة علي تقديم النصح والتوجيه والتحذير لمرتادي الاماكن المشبوهة بكورنيش السي لاند لمنعهم من إرتكاب المخالفات والجرائم والسلوكيات غير الاخلاقية