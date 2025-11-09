المجلس القومي للأدوية والسموم بالقضارف يصدر تنويهات هامة حول ضبط سوق الدواء

أصدر المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية القضارف الجمعة حزمة من التنويهات والتنبيهات التنظيمية الموجهة للشركات والصيدليات العاملة في الولاية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لضبط وتنظيم سوق الدواء وضمان حصول المواطنين على أدوية آمنة وفعّالة ومطابقة للمواصفات.

وأوضح الدكتور الحاج علي بابكر، مدير فرع المجلس بالولاية، أن المجلس تلقى شكاوى رسمية تفيد بقيام بعض الشركات بشراء أدوية لعلاج الملاريا غير مسجلة لدى المجلس، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يمثل مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لتداول الأدوية.

وأكد أن المجلس وجّه بضرورة الامتناع التام عن التعامل مع أي أدوية غير مسجلة، مشدداً على أن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة حمايةً لصحة المواطنين وضماناً لجودة الدواء.

وفي تنويه آخر، دعا المجلس أصحاب الصيدليات إلى الإلتزام بتوفير إحتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية بالأسعار المصرح بها، مؤكداً على أهمية عدم المساس بحق المريض في الحصول على العلاج الموصوف في الروشتة الطبية حتى وإن كان جزئياً.