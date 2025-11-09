البحرين.. توقيف امرأة من دولة عربية بسبب منشورات على “إكس”

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين توقيف مواطنة من إحدى الدول العربية بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت مخالفة للآداب العامة.

وجاء في بيان للوزارة عبر منصة “إكس”: “تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من توقيف سيدة تبلغ من العمر 32 عاما، وتحمل جنسية عربية، بسبب إساءتها لاستخدام منصات التواصل ونشرها محتوى يتعارض مع الآداب العامة”.

وأضاف البيان أن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة. ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل إضافية عن هوية المرأة أو طبيعة المحتوى المنشور.

يذكر أن قانون الجرائم الإلكترونية البحريني يعرف هذه الجرائم بأنها “أي فعل غير مشروع يستهدف أو يستخدم الحاسوب أو الشبكة الإلكترونية أو أي جهاز اتصال”، مؤكدا في الوقت نفسه على أن حرية التعبير مكفولة دستوريا، لكن ضمن الحدود التي تحترم قيم المجتمع ولا تنتهك حريات الآخرين أو تُسِيء إليهم.

ويشمل القانون جرائم مثل الدخول غير المصرح به إلى البيانات، والاعتراض غير القانوني للمعلومات، وتزوير الهوية، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من الممارسات التي تُعد اعتداءً على البنية التحتية الرقمية أو الأشخاص.

المصدر RT