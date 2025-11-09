والي نهر النيل يؤكد أن الثروة الحيوانية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

أكد الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي ولاية نهر النيل ان الثروة الحيوانية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اهتماهم بهذا القطاع الحيوي من أجل النهوض به. جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه السبت بالدامر الدكتور عمار الشيخ ادريس وكيل وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية وبحضور الدكتورة نجدة الزبير أرباب وزيرة الثروة الحيوانية بالولاية.

وشدد الوالي على ضرورة بذل المزيد من الجهود والتنسيق والترتيب بين الوزارة الاتحادية والولائية للاستفادة من الامكانات الضخمة التي تتمتع وتتميز بها الولاية كولاية ذات ثقل اقتصادي وزراعي.

وأشار إلى ماتزخر به الولاية من الثروة السمكية والمناحل، لافتًا إلى أهمية التدريب الخارجي والداخلي للكوادر البيطرية بالولاية، والاتجاه إلى الصناعات المرتبطة بالانتاج الحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه للصادر.

من جانبه حيا الدكتور عمار الشيخ ادريس وكيل وزارة الثروة الحيوانية مبادرات ولاية نهر النيل واهتمام حكومة الولاية بامر الثروة الحيوانية مضيفا أن اختيار الولاية لاقامة مدينة الانتاج الحيواني جاء لامكانات الولاية وخلوها من امراض الحيوان وموقعها المتميز. وأكد أن وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية لديها رؤية متكاملة للنهوض بواقع الثروة الحيوانية لاسهامها في الاقتصاد الوطني واثراء الصادر.

واستعرضت الدكتورة نجدة الزبير ارباب وزيرة الثروة الحيوانية بالولاية خطط وبرامج الوزارة بالولاية وجاهزيتها لاقامة مدينة الانتاج الحيواني، مشيرة إلى الجهود المبذولة لاقامة المربع الصحي بالولاية.