الخارجية تحتسب السفير تاج الدين الهادي الطاهر

تحتسب وزارة الخارجية السفير تاج الدين الهادي الطاهر الذي لبي نداء ربه السبت بالقاهرة.

قال تعالى:

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾

صدق الله العظيم.

يحتسب السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي والسيد الوكيل بالإنابة والسادة السفراء والدبلوماسيون وجميع منسوبي وزارة الخارجية عند الله تعالى الفقيد السفير تاج الدين الهادي الطاهر، الذي لبى نداء ربه صباح اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2025م بالقاهرة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبله قبولاً حسناً في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، في جنات الفردوس.

التحق الفقيد بوزارة الخارجية في العام 1986م، وعمل في كثير من السفارات بالخارج، منها سفارة السودان في روما، باريس، سيول، بانغي، وسلام آباد، إلى جانب عمله في العديد من الإدارات بالوزارة.