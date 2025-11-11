نجوى كرم كالباربي بفستان وردي مميّز – شاهد الصور

أحيت النجمة نجوى كرم حفلين متتاليين في مدينة سيدني، واختارت في الحفلة الثانية إطلالة باللون الزهري بتفاصيل مميزة.

وأطلت النجمة اللبنانية بفستان أنيق باللون الزهري، في إطلالة تشبه دمية “الباربي” الشهيرة، وجاء من الأعلى بتصميم كورسيه ضيق من دون أكمام يبرز رشاقتها وجسمها الممشوق وبقصة قلب عند منطقة الصدر، وينسدل بقصة هندسية عند الورك على شكل ياقة عريضة، مع زمزمة بارزة ويمتد الثوب الوردي نحو الأرض بتنورة واسعة بتفاصيل فضفاضة، في إطلالة فخمة وأنيقة.

وأكملت “شمس الأغنية اللبنانية” إطلالتها الأنيقة بمجوهرات ناسية رقيقة عبارة عن قلادة ناعمة مع أقراط متدلية وأساور متعددة الاشكال، وهو ما أضاف لمسة من الفخامة والاناقة الى طلتها النهائية التي تضج أنوثة وجمالاً.

ومن الناحية الجمالية، تركت نجوى كرم شعرها الكستنائي الطويل ينسدل على ظهرها بحركة ويفي ناعمة، وطبقت مكياجاً قوياً يرتكز على الألوان الترابية الناعمة مع هايلايتر بارز وأحمر شفاه باللون الوردي الامع.

وشهد حفل النجمة اللبنانية الأخير في أستراليا حضوراً جماهيرياً لافتاً، وتفاعلاً كبيراً من قبل جمهورها الضخم الذي تفاعل مع أغانيها القديمة والحديثة بشكل جنوني بالغناء والرقص والتصفيق، وكانت الأجواء حماسية وممتعة.

مجلة لها