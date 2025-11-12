توقيع اتفاقية مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بـ50 مليون يورو

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون، بمبلغ ٥٠ مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية لتمويل مشروعات التحول الطاقى والتوسع فى إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض استخدام الوقود الأحفورى والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

وبمقتضى الاتفاقية يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، وأن يتم إتاحة التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة ٢٥ مليون يورو لكل شريحة، وتعد اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) ترتيب مالى أو اتفاق يتم بين الدولتين يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات داخلية، كأداة لدعم وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

