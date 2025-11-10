ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو

أبرز رسائل السيد عضو مجلس السيادة – مساعد القائد العام للقوات المسلحة وقائد القيادة الجوالة الفريق أول ركن ياسر العطا لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدرعات ومتحركات العمليات اللاحقة ..
▪︎ نترحم على شهدائنا الأبرار ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وجيشنا وكل مقاتلينا داخل المؤسسة العسكرية الشامخة.
▪︎ تحية إجلال وإكبار لأبطالنا في :
القوات المسلحة ، القوات المشتركة، المخابرات العامة، هيئة العمليات، قوات الشرطة ،المقاومة الشعبية ، كتائب الإسناد ، درع السودان و كل التشكيلات والمستنفرين وشباب الأمة.
▪︎ متابعة زخم العمليات حتى الوصول إلى إخوتنا في دارفور في الطينة، كلبس، جرجيرة، الجنينة، أم دخن، وغيرها من المناطق ..
▪︎ ما نقوم به هو استجابة لإرادة الشعب السوداني ومؤسسته العسكرية بكل فصائلها.
▪︎ هناك تآمر من قوى إقليمية ودولية يهدف لنهب موارد أفريقيا وتقاسم النفوذ، وقد شمل ذلك حشد أموالٍ، سلاحٍ، ومرتزقة.
▪︎ عزيمتنا وإيمان شبابنا ووحدتنا المؤسسية ستُحبط هذه المخططات، وبإذن الله سننتصر.
▪︎ لسنا دعاة حرب ؛ نعمل من أجل أمن الوطن وسلامته.
▪︎ الطريق إلى السلام يمرّ عبر حسم التهديدات واستعادة الأمن لجميع المواطنين.
▪︎ سنواصل التحرك بشجاعةٍ وإصرارٍ حتى نصل كل مواطن ونضمن له الأمان.
▪︎ حفظ الله السودان وشعبه، وبارك في جهودكم.
إعلام القوات المسلحة