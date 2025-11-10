ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو

أبرز رسائل السيد عضو مجلس السيادة – مساعد القائد العام للقوات المسلحة وقائد القيادة الجوالة الفريق أول ركن ياسر العطا لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدرعات ومتحركات العمليات اللاحقة ..

▪︎ نترحم على شهدائنا الأبرار ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وجيشنا وكل مقاتلينا داخل المؤسسة العسكرية الشامخة.

▪︎ تحية إجلال وإكبار لأبطالنا في :

القوات المسلحة ، القوات المشتركة، المخابرات العامة، هيئة العمليات، قوات الشرطة ،المقاومة الشعبية ، كتائب الإسناد ، درع السودان و كل التشكيلات والمستنفرين وشباب الأمة.

▪︎ متابعة زخم العمليات حتى الوصول إلى إخوتنا في دارفور في الطينة، كلبس، جرجيرة، الجنينة، أم دخن، وغيرها من المناطق ..

▪︎ ما نقوم به هو استجابة لإرادة الشعب السوداني ومؤسسته العسكرية بكل فصائلها.

▪︎ هناك تآمر من قوى إقليمية ودولية يهدف لنهب موارد أفريقيا وتقاسم النفوذ، وقد شمل ذلك حشد أموالٍ، سلاحٍ، ومرتزقة.

▪︎ عزيمتنا وإيمان شبابنا ووحدتنا المؤسسية ستُحبط هذه المخططات، وبإذن الله سننتصر.

▪︎ لسنا دعاة حرب ؛ نعمل من أجل أمن الوطن وسلامته.

▪︎ الطريق إلى السلام يمرّ عبر حسم التهديدات واستعادة الأمن لجميع المواطنين.

▪︎ سنواصل التحرك بشجاعةٍ وإصرارٍ حتى نصل كل مواطن ونضمن له الأمان.

▪︎ حفظ الله السودان وشعبه، وبارك في جهودكم.

إعلام القوات المسلحة