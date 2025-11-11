فريق ميداني مشترك من إدارة مكافحة المخدرات ولاية البحر الأحمر والقوات البحرية يفككان شبكة اجرامية

تمكن فريق ميداني مشترك من إدارة مكافحة المخدرات ولاية البحر الأحمر والقوات البحرية من الإيقاع بشبكة إجرامية متخصصة في الإتجار وتهريب المخدرات يتالف عناصرها من (3) أشخاص وبحوزتهم (500) كيلو آيس كريستال في أحدي الجزر البحرية وهي في طريقها لداخل مدينة بورتسودان

وتعود خلفية الضبطية بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة لتوفر معلومات ميدانية بواسطة فريق الميدان بالإدارة وإستخبارات القوات البحرية تفيد بأن هنالك شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات بواسطة القوارب البحرية وتهريبها الي داخل مدينة بورسودان باحدي الجزر المطلة علي شاطي البحر الأحمر ومن خلال تنسيق أمني مشترك بين إدارة مكافحة المخدرات بالولاية وقيادة القوات البحرية تم تكوين فريق ميداني مشترك لوضع حدا للنشاط الإجرامي لعناصر الشبكة الاجرامية ومن خلال التعقب والرصد الدقيق لعملية تهريب إحدي شحنات المخدرات تمكن الفريق الميداني المكلف بانفاذ المهمة من مداهمة وضبط أفراد الشبكة الإجرامية في إحدي الجزر الساحلية المطلة علي ساحل البحر الأحمر وبحوزتهم المعروضات علي متن قارب بحري معدة للتوزيع تم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بقسم شرطة دائرة الإختصاص توطئة لتقديمهم للمحاكمة .

المكتب الصحفي للشرطة