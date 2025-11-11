والي كسلا يدشن بدء العمل بنظام السداد والتحصيل الالكتروني

دشن والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق بدء تطبيق مشروع التحصيل والسداد الالكتروني (ايصالي) كواحد من الانظمة المالية المستخدمة في عملية السداد والتحصيل المالي بما يتيح الشفافية والضبط والرقابة على المال العام.

واعلن الوالي بداية تطبيق النظام على مستوى الولاية ابتداء بمحلية كسلا باعتبارها من اكبر المواعين الايرادية، مشيرا الى الاجراءات الصارمة التي ستتخذ ضد ما يعمل على عرقلة تطبيق النظام. واكد على اهمية البرنامج. وقال اننا بهذا المشروع قد وضعنا يدنا علي المال العام، معددا الفوائد المرجوة من تطبيق النظام منوها الى الحاجة المطلوبة للتطوير في الرقابة المالية، مشيرا الى ان البرنامج سيسهل من عمل الحكومة واصحاب المصلحة.

من جانبه اشار وزير المالية والقوى العاملة موسى اوشيك الى الخطوة الكبيرة التي ستتحقق في جانب الولاية على المال العام من خلال تطبيق النظام بما يعود على الولاية من خير كثير في جانب الايرادات وانعكاسها على الخدمات.

واكد مدير عام المالية الدكتور صلاح احمد محمد عثمان ـ على البداية القوية عبر التطبيق الفوري لنظام التحصيل والسداد الالكتروني عبر الايصال الالكتروني (اورنيك 15).

وقال ان النظام سيحقق طفرة على مستوى السودان والولاية في الجانب الاقتصادي ودعمه. واضاف اننا وبهذه الخطوة سننتقل من النظام الورقي التقليدي الى الرقابة على الايصالات.