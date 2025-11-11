خالد سلك.. لسان الدويلة وصوت الأرتزاق … !

• في تناقض يثير السخرية، خرج القيادي في الجناح السياسي للتمرد خالد سلك ليهاجم شرفاء السودان في المهجر، واصفاً حملاتهم ضد التدخل الإماراتي بأنها “حملة إخوانية”، مع وصف المحتجين على دعم أبوظبي لمليشيا القتل والتشريد بأنهم “ضحايا الكيزان” في تناقض مثير للشفقة والسخرية .

• سلك الذي يعيش من فتات الدويلة، عبر وظائف منحت لزوجته وأخيه، نسي أن تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كشفت دور الإمارات في تمويل وتسليح مليشيا الدعم السريع.

• نقولها بوضوح : من قبض المال لا يحق له أن يزايد على وطنيين وقفوا في وجه مشاريع الاستعمار والدمار.

• اقبض مالك واصمت، فالوطن لا يباع ويشترى.

Basher Yagoub