خطة مصرية على أرض السوادن لتأمين غذاء المصريين

تخطط مصر لتنفيذ مشروع زراعي استراتيجي ضخم يهدف إلى زراعة مليون فدان في شمال السودان على مدى ثلاث سنوات بدء بـ250 ألف فدان في العام المقبل، وفق مصادر مطلعة.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ” وتشمل المحاصيل المستهدفة في المرحلة الأولى: القمح، الذرة، فول الصويا، والأرز، في إطار جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع الاستفادة من الأراضي الخصبة في شمال السودان.

جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد في منتصف أكتوبر الماضي بين وزير الزراعة المصري ونظيره السوداني، تناول سُبل تعزيز التعاون الزراعي الثنائي، وتحديد آليات تنفيذ المشروع المشترك.

ووفق المصادر، فإن وزارة الزراعة المصرية ستتولى حشد القطاع الخاص والمستثمرين الراغبين في التوسع في السودان، من خلال تقديم الدعم الفني والتنظيمي، بينما تلتزم الحكومة السودانية بتوفير الأراضي الزراعية اللازمة، وتسهيل الإجراءات القانونية واللوجستية.

وأشار المسؤولون إلى أن نجاح المشروع يرتبط ارتباطًا مباشرًا باستقرار الأوضاع الأمنية في شمال السودان، وهو شرط أساسي لجذب الاستثمارات وضمان استدامة الإنتاج.

كما طالب الوزير السوداني بزيادة صادرات الأسمدة المصرية إلى بلاده، من 200 ألف طن إلى 250 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى استيراد كميات كبيرة من تقاوي القمح والذرة عالية الجودة من مصر، لدعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة المحاصيل.

ويعتبر هذا المشروع نقلة نوعية في العلاقات الزراعية بين البلدين، إذ يتحول من التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية تجمع بين الموارد الأرضية السودانية والخبرات الزراعية والتقنية المصرية، في ظل التحديات العالمية المتصاعدة على صعيد الأمن الغذائي.

المصدر: بلومبرغ

