إدارة مكافحة المخدرات إقليم النيل الأزرق تضبط متهمين إثنين وبحوزتهما (760) قندول بنقو ودراجة نارية

في إطار الجهود والخطط الميدانية المستمرة لإدارة مكافحة المخدرات الرامية الي خفض العرض في هذا السياق شنت إدارة مكافحة المخدرات إقليم النيل الأزرق حملة أمنية كبري واسعة النطاق إستهدفت بها بؤر وتمركزات الجريمة خاصة مواقع تعاطي وبيع المخدرات

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن نتائج الحملة أسفرت عن ضبط إثنين من المروجين والتجار أحدهما له صحيفة سوابق المدعو (أ، خ،أ،ع،) والثاني المدعو (ب، ع،م،أ) وبحوزتهما عدد ( 760) قندول بنقو، ودراجة نارية تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهما بالرقم (351) تحت المادة(15/ أ) من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية بقسم شرطة الدمازين وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن مدير شرطة الإقليم وقف علي الضبطية بمقر الإدارة وثمن هذا الجهد المتميز والذي يهدف لمحاصرة الشبكات الإجرامية وتحجيم أنشطتها المخالفة للقانون وتخليص المجتمع من الأخطار التي تترتب علي تعاطي المخدرات والسموم

مدير إدارة مكافحة المخدرات بالاقليم قال خلال كلمته أنهم ماضون في إنفاذ خططهم التي تهدف الي إجتثاث هذه الظاهرة من الإقليم.

المكتب الصحفي للشرطة