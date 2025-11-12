جرائم وحوادث

إدارة مكافحة المخدرات إقليم النيل الأزرق تضبط متهمين إثنين وبحوزتهما (760) قندول بنقو ودراجة نارية

2025/11/12
787
في إطار الجهود والخطط الميدانية المستمرة لإدارة مكافحة المخدرات الرامية الي خفض العرض في هذا السياق شنت إدارة مكافحة المخدرات إقليم النيل الأزرق حملة أمنية كبري واسعة النطاق إستهدفت بها بؤر وتمركزات الجريمة خاصة مواقع تعاطي وبيع المخدرات
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن نتائج الحملة أسفرت عن ضبط إثنين من المروجين والتجار أحدهما له صحيفة سوابق المدعو (أ، خ،أ،ع،) والثاني المدعو (ب، ع،م،أ) وبحوزتهما عدد ( 760) قندول بنقو، ودراجة نارية تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهما بالرقم (351) تحت المادة(15/ أ) من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية بقسم شرطة الدمازين وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن مدير شرطة الإقليم وقف علي الضبطية بمقر الإدارة وثمن هذا الجهد المتميز والذي يهدف لمحاصرة الشبكات الإجرامية وتحجيم أنشطتها المخالفة للقانون وتخليص المجتمع من الأخطار التي تترتب علي تعاطي المخدرات والسموم
مدير إدارة مكافحة المخدرات بالاقليم قال خلال كلمته أنهم ماضون في إنفاذ خططهم التي تهدف الي إجتثاث هذه الظاهرة من الإقليم.
المكتب الصحفي للشرطة

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/11/12