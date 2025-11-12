يرافقها جبريل.. وزيرة شؤون مجلس الوزراء تتفقد الأوضاع بمعسكرات النازحين بمدينة الدبة

أكدت وزيرة شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبدالغفار أن ماقدمه أهالي الشمالية من دعم لإخوانهم الوافدين من مدينة الفاشر يُمثل أسمى درجات التعاضد والتكاتف بين أبناء الشعب السوداني وهو رسالة للعالم أجمع عن معنى الصمود والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدة عزم وقدرة الشعب السوداني وقواته المسلحة والقوات المساندة لها على استرداد كل شبر من أراضي بلادنا الحبيبة دنسته مليشيا الدعم السريع المتمردة.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها خلال زيارتها اليوم برفقة وزير المالية د. جبريل إبراهيم ووزير الحكم الإتحادي والتنمية الريفية محمد كرتكيلا ووالي الولاية الشمالية الفريق ركن عبدالرحمن عبدالحميد معسكر العفاض للنازحين من مدينة الفاشر بمدينة الدبة بالولاية الشمالية.

حيث وقفت سيادتها والوفد المرافق له على مجمل الأوضاع بالمعسكر واطمأنت على مستوى الخدمات المقدمة لهم.