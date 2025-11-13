جرائم وحوادث

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

2025/11/13
766836

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بمنطقة جسر السويس.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنا تعدي شخص على فتاة في مدخل عقار ورطم رأسها في الحائط وسقوطها أرضا.

وبالفحص تبين أن الواقعة في منطقة جسر السويس بالقاهرة ولم يتم تحرير محضر بها وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم الظاهر في مقطع الفيديو وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/11/13