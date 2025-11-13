القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بمنطقة جسر السويس.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنا تعدي شخص على فتاة في مدخل عقار ورطم رأسها في الحائط وسقوطها أرضا.

وبالفحص تبين أن الواقعة في منطقة جسر السويس بالقاهرة ولم يتم تحرير محضر بها وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم الظاهر في مقطع الفيديو وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

صدى البلد