بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

قررت الفنانة هيدي كرم ان تلغي متابعة طبيب التغذية أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين وذلك بعد الإعلان أمس عن زواجهما.

وجاء قرار هيدي كرم بالغاء متابعة أحمد تيمور بعد الشائعات التى خرجت فور إعلان زواجه من مي عز الدين بأنه كان على علاقة بها وهو أمر عار تماما من الصحة.

وكانت هيدي كرم تظهر في العديد من اللايفات مع أحمد تيمور، ويتحدثان للمتابعين عن العديد من الأمور، كما ظهرا معا في عدة مناسبات، وكانت لايفاتهما تحقق مشاهدات عالية على التيك توك، وقد ألمح البعض إلى وجود قصة حب بينهما، وهو أمر غير صحيح، حيث كانا صديقين ونجحا معا في اللايفات.

يذكر أن مي عز الدين أعلنت عن زواجها من أحمد تيمور بشكل مفاجىء بحضور أسرتهما وعدد من الأصدقاء المقربين، وتلقت مي عز الدين تهاني متابعيها والعديد من الفنانين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي عز الدين صور عقد قرانها على أحمد تيمور عبر انستجرام وعلقت عليها قائلة:” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات”.

و‎تصدر اسم الفنانة مي عز الدين، منذ أيام مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاق عدد من التصريحات القوية لها ، والتى كانت محل جدال كبير بين عشاقها ومحبيها.

وكشفت مي عز الدين خلال ظهورها في بودكاست بوب كورنر مع الفنانة هبة عبد الغني : “أنا لما أحب أفكر في حاجة لازم أشرب قهوة، كل نوعية بنات والقهوة بترمز عندهم لحاجة، يعني في بنات بتحب لمة القهوة عشان يتكلموا في أخبار البشر… بس أنا مبحبش كده خالص”.

وأوضحت مي عز الدين : «القهوة تتشرب لما تحبي تفكري في حاجة بتركيز واستمتاع».

كما كشفت مي عز الدين عن علاقتها بالفنان عادل إمام، مؤكدةً أن الأمر تخطى المتعارف عليه ليصبح علاقة أسرية، كاشفةً عن شعورها عندما تكون في منزله بالقول: “بحس بالقيمة والامتنان بسبب علاقتي بعائلة الزعيم عادل إمام”.

وأضافت مي عز الدين : “العلاقة لم تقتصر على تكريم عادل إمام لي فنياً، بل تجاوزت ذلك الى دعوة شخصية الى بيته، حيث تعرفت على عائلته بالكامل، وطلب اسمي وكذا حد عشان يكرمنا، وتاني خدني أنا ووالدتي البيت عنده وعرّفني بعائلته كلها… بحس بقيمة كبيرة إن الأستاذ عادل إمام دخّلني بيته وقالي مبسوط بيكي.

صدى البلد