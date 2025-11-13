وزير الخارجية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي رسالة قوية لدول الداعمة للدعم السريع

قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول وحشية ممارسات الدعم السريع وضرورة التعامل معها ووقف تزويدها بالسلاح، يرسل رسالة قوية لبقية الدول التي تتابع ملف السلام في السودان والتي تزودها بالسلاح أو تسمح لها باستخدام أراضيها وحدودها لإدخال السلاح و”المرتزقة”.

وأعرب سالم في تصريح لوكالة السودان للأنباء، عن تطلعه أن تكون التصريحات بداية حقيقية لمحاسبة الدعم السريع ومساءلة كل من عاونها، مضيفا أن حكومة السودان منفتحة للتواصل مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار؛ بما يتسق وطموحات الشعب السوداني.