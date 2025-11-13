هل كان د. جبريل أسلاميا يوم عينته قحت وزيرا للمالية أم أنه أصبح إسلاميا في عام ٢٠٢٣؟

في اللقاء التلفزيوني قاد الأستاذ خالد عمر هجوما علي جبريل إبراهيم وقال أنه إسلامي متكسب من الحرب. السؤال الذي يفرض نفسه هل كان د. جبريل أسلاميا يوم وقعت معه قحت اتفاق سلام جوبا الذي منح حركات مسلحة ٧٥٠ مليون دولار في العام لمدة عشرة أعوام؟

وهل كان د. جبريل أسلاميا يوم عينته قحت وزيرا للمالية أم أنه أصبح إسلاميا في عام ٢٠٢٣؟

أيضا ذكر الأستاذ خالد أن الدعم السريع هو صنيعة الإسلاميين وانه شارك الجيش في إنقلاب ٢٠٢١. السؤال المنطقي هو هل دخلت قحت في شراكة متناغمة ومثالية مع الدعم السريع صنيعة الكيزان وحتي بعد مشاركته في مجزرة الإعتصام في فترة ما بعد الكيزان؟ وهل سعت قحت في مفاوضات الإطاري لشراكة جديدة مع نفس صنيعة الكيزان المشارك في مجزرة القيادة وانقلاب ٢٠٢١ ؟

معتصم اقرع