عطل فني يتسبب في اظلام عدة محليات بالولاية الشمالية

اوضحت شركة كهرباء السودان في بيان صحفي ان بعض محليات الولاية الشمالية قد تعرضت لانقطاع كامل للتيار الكهربائي الذي بدأ صباح الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025 وذلك نتيجة إلى عطل فني كبير طرأ على المحولات الرئيسية المغذية للولاية بسبب اثار جانبيه لاستهداف طال احد الخزانات والمحطة التحويلية المغذية للخط .

وقد باشرت الفرق الفنية المتخصصة فورا العمل في صيانة المحولات المتضررة، باجراء الفحص الهندسي الشامل لتحديد طبيعة وحجم الضرر، وكذلك تقييم الأضرار لتحديد الموارد اللازمة للإصلاحات الطارئة.