وقفة تضامنية بالقضارف لمناصرة نساء الفاشر

شاركت جمعية المرأة ذات الإعاقة بولاية القضارف بفاعلية مميزة في الوقفة التضامنية التي نظمتها قطاعات المرأة بالولاية الخميس مناصرة وتضامنا مع نساء الفاشر اللائي تعرضن للقتل والانتهاكات الفظيعة من قبل ميليشيا الدعم السريع الإرهابية.

واكدت الأستاذة اخيار عمر رئيسة جمعية المرأة ذات الاعاقة بولاية القضارف تضامن الجمعية مع نساء الفاشر وبخاصة المراة ذات الإعاقة التي تمثل أكثر الضحايا في انتهاكات الميليشيا الغاشمة على أهل الفاشر .

مشيرة إلى ازدياد نسبة الاعاقة في مثل هذه الحالات ما يعرض المجتمع و المرأة خاصة إلى آثار نفسية واجتماعية كبيرة .