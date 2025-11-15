«تعب قبل الحادثة واتصل بزوجته».. تفاصيل وفاة محمد صبري

كشف معتمد جمال، نجم الزمالك السابق، تفاصيل وفاة زميله السابق، محمد صبري، والذي وافته المنية، صباح الجمعة، في حادث أليم.

وتلقى الوسط الرياضي صدمة، صباح اليوم، بإعلان وفاة محمد صبري، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، إثر حادث.

وقال معتمد جمال في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر 1” عن تفاصيل وفاة محمد صبري: “هو تعب قبل الحادثة بربع ساعة صدره وجعه”.

وأضاف: “كلم زوجته، قالت له أنا هاجي أخدك، رفض وقالها أنا بقيت كويس”.

وأكمل: “مكملش سواقه تعب وهو سايق وعمل الحادثة، ده التقرير اللي طالع من النيابة”.

المصري اليوم