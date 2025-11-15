وفد وزارة الصحة يقف على أوضاع النازحين بالمعسكر الموحد بالابيض

وقف وفد وزارة الصحة في إطار زيارته إلى ولاية شمال كردفان على أوضاع النازحين بالمعسكر الموحد بالميناء البري بمدينة الأبيض، الجمعة، وذلك برئاسة وزير الصحة البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، ووكيل الوزارة الدكتور علي بابكر سيد أحمد محمد، ومدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية الوزير المكلف بالولاية الدكتورة إيمان مالك، ومفوض العون الإنساني بالولاية أ.محمد إسماعيل، وعدد من قيادات الوزارة ومديري المكاتب التنفيذية، وبصحبة والي ولاية شمال كردفان الأستاذ عبدالخالق عبداللطيف.

وفي تصريحات صحفية عقب الجولة الميدانية داخل المعسكر، كشف وكيل وزارة الصحة عن وجود نحو أربعة آلاف أسرة تحتاج إلى تدخلات عاجلة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء والكساء، بالإضافة لوجود أعداد كبيرة من الأسر الوافدة موجودة داخل المجمتع المستضيف بالولاية ، داعياً المنظمات الدولية إلى تعزيز جهودها وزيادة تدخلاتها، ومحيياً حكومة شمال كردفان على ما تبذله من جهود كبيرة في رعاية النازحين من التشريد والتهجير والقتل من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة.