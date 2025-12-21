تدشين نظام السداد والتحصيل الإلكتروني (إيصالي) بالنيل الأزرق

دشن اقليم النيل الأزرق اليوم برنامج التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي)، بديوان الضرائب بالاقليم، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين بالأمر بوزارة المالية وديوان الضرائب.

وأكد الأستاذ جمال أحمد صالح، المدير العام لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، خلال اللقاء التنويري بالمناسبة، أهمية نظام (إيصالي) في ضبط المال العام، فضلاً عن دوره المحوري في تطوير العمل الإلكتروني وتحسين عمليات التحصيل والإيرادات وتقديم الخدمات لمواطني الإقليم.

وقال إن البرنامج يعد خطوة إستراتيجية لتعزيز الشفافية وضبط وحوكمة المال العام. وأضاف أن ديوان الضرائب يمثل الركيزة الأساسية للمواعين الإيرادية بالإقليم.

من جانبه، أوضح الأستاذ حسن محمد سعيد عويس، المدير العام لديوان الضرائب بالإقليم، أن البرنامج من شأنه أن يقلل الجهد للعاملين بالديوان في تحصيل الضرائب، ما سيحدث نقلة نوعية في تعزيز الإيرادات للمساهمة في دفع مسيرة وتقوية الاقتصاد القومي وبالإقليم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد استعداد الديوان لتعميم النظام على كافة المعاملات المالية بالديوان.

سونا