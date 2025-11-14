الاعيسر: الاعتداءات الوحشية على المدنيين تستدعي تصنيف مرتكبيها إرهابيين ومحاسبة داعميهم

اكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الاستاذ خالد الإعيسر، اليوم، بأن “الاعتداءات الوحشية” وسفك دماء المدنيين السودانيين يستدعي تصنيف مرتكبيها “إرهابيين” ومحاسبة داعميهم.

وقال الاعيسر في تدوينة على الفيسبوك اليوم أفلا يكفي أن يشهد العالم بعد بما رأته العدسات، وقد وثقت المنظمات الدولية ما جرى من فواجع هزت ضمير الإنسانية؟

وتابع قائلا “أليس ما سُفك من دماء المدنيين السودانيين، وما ارتُكب من اعتداءات وحشية ضد الأبرياء، كافياً ليُظهر للعالم بأسره عمق الجرح النازف، ويدفع إلى تصنيف الجناة إرهابيين ومساءلة داعميهم في الخارج؟”.

واشار الى أن مشاهد الشنق وتعليق الضحايا على الأشجار، ودفن الأحياء، وما لحق بالنساء من إهانات موجعة أمام أسرهن، ليست مجرد جرائم، بل وصمة خيبة في جبين البشرية وصرخة مأساة يعيشها شعبنا كل يوم.

واضاف “وموقفنا، مهما تعاقبت الأحداث، لا غموض فيه ولا التباس؛ فنحن، كحكومة، نستمد قوتنا وشرعيتنا من نبض شعبنا، لا من حسابات الميليشيات وداعميها، ولا من ضغوط الخارج.