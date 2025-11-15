سياسية

الإعيسر: ‏أرواح ودماء أبناء وبنات الشعب السوداني أمانة في أعناقنا جميعاً

2025/11/15
خالد الإعيسر

قال وزير الثقافة والإعلام والسياحة الاستاذ خالد الإعيسر، إن ‏أرواح ودماء أبناء وبنات الشعب السوداني أمانة في أعناقنا جميعاً، ولا ينبغي أن تكون مجالاً للمساومات التي لا تخدم مصلحة الضحايا والوطن.
‏وابان في تدوينة على حسابه في اكس: المسؤولية الوطنية تقتضي أن تتسق المواقف مع ما يريده الشعب الذي تحمل عبء هذه الحرب، وأن يكون كل جهد موجهاً لتحقيق مصالحه وتطلعاته، فهو صاحب الحق الأصيل والوحيد في تحديد مستقبل بلاده ووضع حد لمعاناته.
‏نعم، السودان وطن لجميع أبنائه، لكنه سينهض بسواعد المخلصين الذين يقدمون المصلحة العامة ويؤدون واجبهم الوطني بصدق وإخلاص وشفافية ووضوح لخدمة الوطن والشعب.
‏خالد الإعيسر
‏وزير الثقافة والإعلام والسياحة

