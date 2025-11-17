ثقافة وفنون

باللون الأبيض.. شاهد هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

2025/11/17
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و خطفت هنا الزاهد الأنظار بإطلالة جذابة لافتة،مرتدية فستان بدون أكمام باللون الأبيض،لتكشف عن جمالها و أناقتها.

وكانت قد حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج ” الحكاية ” المذاع على قناة ” إم بي سي مصر”.

وقالت هنا الزاهد، :” ساعات بيكون فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا ليه وبحس فيه ناس بتمشي ورا الناس اللي حواليهم عشان بيطبلوا ليهم “.

وتابعت هنا الزاهد :” فيه ناس بتتكلم بشكل مزيف في الوسط الفني “.

وأوضحت هنا الزاهد:” فيه ناس بتعاكسني طبعا بس مش بسمح لحد يتعدى حدوده “.

واكملت هنا الزاهد :” لو أنا معجبة بحد هعامله وحش جدا عشان مبينش اللي جوايا وانا خجولة جدا “.

ولفتت هنا الزاهد :” مش بفكر في الجواز دلوقتي خالص وأنا مركزة في الشغل “.

صدى البلد

