المدير العام لقوات الشرطة يلتقى ضباط الشرطة المتقاعدين بولاية الجزيرة ويثمن خبراتهم وجهودهم فى دعم إستقرار الولاية

التقى الفريق أول شرطة حقوقى/ أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة السبت بدارالشرطة بودمدنى ضباط الشرطة المتقاعدين بولاية الجزيرة برئاسة اللواء شرطة(م) محمد أحمد العباس بحضور الفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة حقوقي/ سامى الصديق دفع الله رئيس هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة مشرف القطاع الاوسط والعميد شرطة/ مصطفى عوض الجيد عبدالله مدير شرطة ولاية الجزيرة بالنيابة

مدير عام قوات الشرطة أشار الى الدور الكبير والمتعاظم الذى قدمه ضباط الشرطة المتقاعدين من واقع تجاربهم وخبراتهم التراكمية في دعم العملية الأمنية الأمر الذي أسهم في الإستقرار الذي تشهده ولاية الجزيرة، مؤكدا الإستفادة من تلك الخبرات فى كافة المجالات ونقل الخبرات الي منسوبى الشرطة بالولاية ، مضيفا أن رئاسة قوات الشرطة لن تالو جهدا فى الإهتمام والرعاية لشريحة الضباط المتقاعدين وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المتكاملة عبر مستشفيات الشرطة فضلا عن الخدمات الإجتماعية الاخرى