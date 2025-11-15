من بابنوسة .. قيادة الفرقة ٢٢ مشاة تطمئن الشعب السوداني

وجاء في رسالته (نطمئن الشعب السوداني أن بابنوسة بخير وأن الفرقة ٢٢ مشاة – بابنوسة ثابتة وستظل صامدة وعصية على الأعداء بحول الله وقوته ، وإن شاء الله لن نخذل الشعب السوداني وبإذن الله تعالى لن تؤتى القوات المسلحة من قبل الفرقة ٢٢ مشاة.. ،

و بابنوسة مافيها مال أو عربات “تتشفشف” ، بابنوسة فيها فقط الموت لكل من يحاول الاقتراب منها ، وليعلم الجميع أننا في الفرقه ٢٢ مشاة سنقاتل حتي النصر إن شاء الله تعالى .. ثقتنا في ربنا لا تحدها حدود إنه ناصرنا ومدمر عدونا .. نسأل الله أن يتقبل شهداءنا ويشفي جرحانا ويفك أسرانا .. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا نامت أعين الجبناء).

إعلام القوات المسلحة