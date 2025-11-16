سياسية
والي الجزيرة يعلن عن ترتيبات لإسكان أسر الشهداء
أدت لجنة أمن ولاية الجزيرة برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الولاية صباح السبت واجب العزاء بحي حبيب الله بمدني في الشهيد النقيب محمد المرتضى عمر عكاشة .
حيث أكد الوالي إهتمام حكومة الولاية بأسر الشهداء معلناً عن الترتيبات الجارية لإسكان أسر الشهداء وقال إن دماء الشهداء نصرا وتثبيتا للقوات المسلحة والقوات المساندة.
من جانبه أشاد الدكتور إبراهيم الحسن مدير منظمة الشهيد بالولاية بجهود حكومة الولاية تجاه رعاية أسر الشهداء وتوفير الخدمات الأساسية والمشاريع الإنتاجية معلناً إقتراب النصر وحسم التمرد الغاشم معدداً خصائل الشهداء وأفضالهم .
فيما دعا اللواء الركن معاش عمر عكاشة والد الشهيد أن تكون شهادة ابنه نصرا للقوات المسلحة وهزيمة لمليشيا أسرة دقلو الإرهابية معلناً جاهزيتهم للدفاع عن الوطن وتقديم المزيد من الشهداء .
سونا