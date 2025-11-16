والي الجزيرة يعلن عن ترتيبات لإسكان أسر الشهداء

حيث أكد الوالي إهتمام حكومة الولاية بأسر الشهداء معلناً عن الترتيبات الجارية لإسكان أسر الشهداء وقال إن دماء الشهداء نصرا وتثبيتا للقوات المسلحة والقوات المساندة.