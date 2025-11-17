بدء المرحلة الثانية من مشروع النقد مقابل العمل بمحلية الخرطوم

دشنت محلية الخرطوم ومنظمة (هيومن أبيل) المرحلة الثانية من مشروع النقد مقابل العمل بمنطقة جبرة والصحافة والسوق المركزي إضافة الى مناطق أخرى بشرقي الخرطوم في إطار استكمال بعض الملاحظات في النظافة المتبقية من المرحلة الأولى.

وأكد مدير المشروع بالمنظمة عبد الباري حسن خلال تدشين العمل السبت بحضور المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير ومفوض العون الإنساني بولاية الخرطوم خالد عبد الرحيم، أكد بأن المشروع منفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويستهدف رعاية وتمويل المواطنين في مناطق الحروب، بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني بالولاية ومحلية الخرطوم ويستهدف خلال المرحلة الثانية من العمل الآن تشغيل (500) من المواطنين عبر توفير وظائف مؤقته لهم في إطار الاستجابة للطوارئ المصاحبة للحرب بمجال النظافة واصحاح البيئة بمواقع سكنهم مقابل إعطائهم أجر نظير خدماتهم، بغرض تمكين المجتمع للحياة في بيئة آمنة وتحسين الوضع المالي لهم، ولفت بأن المشروع استهدف في المرحلة الأولي تشغيل (1613) مواطن ومواطنة بالمحلية واستمر لفترة (3) أشهر.